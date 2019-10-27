Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх» ЦБ отозвал лицензию у крупнейшей дальневосточной страховой компании «Стерх», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Шоу-бизнес Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Интернет Новый рекламный формат Wi‑Fi запустили в московском метро РИАМО – 28 окт. Для пользователей, уставших от большого количества рекламы при подключении к интернету в столичной подземке, оператор Wi-Fi "МаксимаТелеком" ввел новый рекламный формат, пишет газета "Коммерсант".

Общество Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.

Общество Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

Политика Свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме.

Единоборства Ковалев: Бой с Бетербиевым — главная мотивация для победы над Канело Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о мотивации в предстоящем 2 ноября поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Общество Жители Тверской области делятся фотографиями с последствиями урагана Жители Тверской области делятся в социальных сетях фотографиями с последствиями прошедшей по региону стихии.

Общество Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.

Общество На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Общество Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.

Общество Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.

Наука Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.

Происшествия Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.

Политика Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.

Общество Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.