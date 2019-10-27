Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

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