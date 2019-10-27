Экономика
КоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Минфин назвал возможный объём налогового вычета для проекта «Восток-Ойл»
Rambler News Serviceвчера в 17:05
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Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Футбол
ЦСКА обнадежил болельщиков после поражения от «Динамо»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала краткое сообщение болельщикам красно-синих после поражения от «Динамо».
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Политика
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин получил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Армия и оружие
«Не лохи»: полицейские прибыли в Золотое выгонять нацистов
28 октября в н.п. Золотое, расположенный у линии разграничения, прибыли представители украинской полиции.
Общество
Собянин отметил заслугу полиции в предотвращении последствий акций протеста в Москве
Комментируя работу полиции и Росгвардии в Москве, Собянин заявил, что, помимо уличных акций, правоохранительные органы обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и приезжих.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
Происшествия
В Рыбинске из-за шквалистого ветра задерживаются поезда
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Происшествия
Мосгорсуд проверит решение о прекращении «дела Проказовых»
Мосгорсуд истребовал у следствия постановление о прекращении уголовного дела на Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура обвинила в оставлении малолетнего сына в опасности (ст. 127 УК).
Космос
Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник
Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.
Политика
Евросоюз разрешил отложить Brexit
Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина
Могу же на правах матери что-то посоветовать своему ребенку и указать на ошибку, – пояснила подбежавшая Ирина Салтыкова.
Происшествия
В сауне в Брянске утонула годовалая девочка
Кино
В Риме состоялась премьера фильма «Грех» Кончаловского
В воскресенье, 27 октября, в день закрытия XIV Римского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Грех".
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.
Происшествия
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга
ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
Авто
В России пользуются спросом только три класса автомобилей
Самым популярным кроссовером стал Skoda Kodiaq. Тем временем эксперты составили ТОП-10 самых популярных SUV в России.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Американский беспилотный космический самолет X-37B побил рекорд пребывания на орбите: он находился там 780 дней, сообщили в ВВС США.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Политика