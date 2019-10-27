Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Главные новости к утру 28 октября

Коммерсантъ00:02

ФНБ будет недополучать 50-60 млрд рублей в год из-за льгот для добычи в Арктике

ТАССвчера в 17:56

Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

Ведомостивчера в 17:15

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

РБКвчера в 17:00

Минфин назвал возможный объём налогового вычета для проекта «Восток-Ойл»

Rambler News Serviceвчера в 17:05

Ванкорский кластер может получить налоговые льготы в обмен на инвестиции в инфраструктуру

ПРАЙМ03:47

Новая категория НДД не распространится на Ванкорский кластер «Роснефти»

Интерфакс02:04
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Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

РБК вчера в 17:18
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
StarHit.ru 04:51
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
Футбол

ЦСКА обнадежил болельщиков после поражения от «Динамо»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала краткое сообщение болельщикам красно-синих после поражения от «Динамо».
Матч ТВ 06:14
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Политика

Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала

Президент Владимир Путин получил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
РБК 05:39
Армия и оружие

«Не лохи»: полицейские прибыли в Золотое выгонять нацистов

28 октября в н.п. Золотое, расположенный у линии разграничения, прибыли представители украинской полиции.
Rusvesna.su 05:58
Общество

Собянин отметил заслугу полиции в предотвращении последствий акций протеста в Москве

Комментируя работу полиции и Росгвардии в Москве, Собянин заявил, что, помимо уличных акций, правоохранительные органы обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и приезжих.
Интерфакс 05:36
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество

Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
RT на русском 04:40
Происшествия

В Рыбинске из-за шквалистого ветра задерживаются поезда

Рыбинские Известия 02:48
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ вчера в 09:26
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
Происшествия

Мосгорсуд проверит решение о прекращении «дела Проказовых»

Мосгорсуд истребовал у следствия постановление о прекращении уголовного дела на Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура обвинила в оставлении малолетнего сына в опасности (ст. 127 УК).
Интерфакс 06:01
Космос

Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник

Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.
РБК 25 октября в 12:22
Происшествия

Пассажиров рейса Москва-Владивосток наказали за разврат на борту

Газета.Ru 06:01
Политика

Евросоюз разрешил отложить Brexit

Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес

Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина

Могу же на правах матери что-то посоветовать своему ребенку и указать на ошибку, – пояснила подбежавшая Ирина Салтыкова.
Дни.ру 04:13
Общество

Ульяновская чиновница извинилась за слова о инсулинозависимой женщине

Известия 05:36
Происшествия

В сауне в Брянске утонула годовалая девочка

Брянская улица 05:06
Кино

В Риме состоялась премьера фильма «Грех» Кончаловского

В воскресенье, 27 октября, в день закрытия XIV Римского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Грех".
Piter.tv 05:46
Путешествия

Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.
Коммерсантъ 05:35
Происшествия

Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга

ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Вести.Ru 03:34
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Авто

В России пользуются спросом только три класса автомобилей

Самым популярным кроссовером стал Skoda Kodiaq. Тем временем эксперты составили ТОП-10 самых популярных SUV в России.
CarsWeek.ru 03:57
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Американский беспилотный космический самолет X-37B побил рекорд пребывания на орбите: он находился там 780 дней, сообщили в ВВС США.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 26 октября в 00:53
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
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