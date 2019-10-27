Экономика
КоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Матч ТВ 11:45
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Политика
Президент Чили попросил всех министров уйти в отставку
Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров уйти в отставку, чтобы сформировать новый кабинет.
Радио Маяк 03:32
Политика
Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади
27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.
Телеканал 360° 13:36
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Политика
МВД Украины: добровольцы вывезли оружие из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил в Фейсбук, что после визита президента страны Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое-4 в районе разведения сил в Донбассе ветераны-добровольцы вывезли из поселка свое легальное оружие.
Московский Комсомолец 18:51
Космос
Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)
Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
ИноСМИ вчера в 00:39
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Общество
Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории американского штата Калифорния в связи с лесными пожарами.
Известия 16:06
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Футбол
Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»
Soccer.ru вчера в 10:28
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы
Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Bimru.ru вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 17:26
Политика
Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»
Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
ТАСС 16:49
Единоборства
Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении
Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
Lenta.ru вчера в 03:28
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
F1news.ru 17:39
Фигурное катание
Лучшие фигуристы и тренеры получат от ISU награды после ЧМ-2020
Спортсменам и другим специалистам вручат награды в семи категориях: Самый ценный фигурист Лучший костюм Самая зрелищная программа Лучший новичок Лучший хореограф Лучший тренер Награда за вклад в развитие фигурного катания В каждой номинации на награду смогут претендовать фигуристы-одиночники (женщины и мужчины), пары и танцевальные дуэты.
Bookmaker-ratings.ru 03:27
Хоккей
Гол Дадонова помог «Флориде» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ
РИА Новости 18:45
Космос
Галактика-монстр. Ученые нашли космического Йети
ГТРК Южный Урал 12:41
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Экономика
Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд
Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на все эти стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников «Известий», близкий к разработке документа.
Известия 17:01