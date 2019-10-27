Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Коммерсантъ17:02

Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

Ведомости17:15

Минфин назвал возможный объём налогового вычета для проекта «Восток-Ойл»

Rambler News Service17:05

ФНБ недополучит 50-60 млрд руб в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ - Минфин

ПРАЙМ17:15
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Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»

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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
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Президент Чили попросил всех министров уйти в отставку

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров уйти в отставку, чтобы сформировать новый кабинет.
Радио Маяк 03:32
Политика

Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.
Телеканал 360° 13:36
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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Политика

МВД Украины: добровольцы вывезли оружие из Золотого

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил в Фейсбук, что после визита президента страны Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое-4 в районе разведения сил в Донбассе ветераны-добровольцы вывезли из поселка свое легальное оружие.
Московский Комсомолец 18:51
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Космос

Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)

Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
ИноСМИ вчера в 00:39
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Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Общество

Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории американского штата Калифорния в связи с лесными пожарами.
Известия 16:06
Происшествия

Задержаны 14 предполагаемых участников ночной перестрелки в Казани

Газета.Ru 08:42
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Футбол

Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»

Soccer.ru вчера в 10:28
Политика

СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы

Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Bimru.ru вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 17:26
Политика

Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»

Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
ТАСС 16:49
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В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

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Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
Lenta.ru вчера в 03:28
Автоспорт

Шарль Леклер: Стратегия не сработала

Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
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Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

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Галактика-монстр. Ученые нашли космического Йети

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Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
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Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на все эти стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников «Известий», близкий к разработке документа.
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