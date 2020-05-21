Экономика

Пятый каналПятый каналНалоговые послабления из-за корнавируса рассмотрели в Госдуме РФ

Госдума рассматривает инициативы президента и правительства о поддержке граждан и бизнеса. Первое чтение проходит документ о налоговом послаблении.
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В Госдуме сегодня рассмотрят несколько законопроектов о поддержке россиян в условиях эпидемии

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Налоговые послабления из-за корнавируса рассмотрели в Госдуме РФ

Пятый каналвчера в 11:51
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
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Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
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Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
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"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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Общество

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
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Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба

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NAVI объявили о замене в составе по Dota 2

Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.
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Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам

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Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае

В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.
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Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

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Гонсало Игуаин: думаю о возвращении в «Ривер Плейт»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что хочет завершить карьеру в «Ривер Плейт».
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
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Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме

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Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

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В Петербурге разрешили прощание с умершими

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«Бавария» отказалась выкупить Коутиньо у «Барселоны» за € 120 млн

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Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
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В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
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Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19.
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С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы

Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
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В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

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Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
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