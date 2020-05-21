Экономика
Пятый каналНалоговые послабления из-за корнавируса рассмотрели в Госдуме РФ
Госдума рассматривает инициативы президента и правительства о поддержке граждан и бизнеса. Первое чтение проходит документ о налоговом послаблении.
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Оксана Бондарь: Третий пакет антикризисных законопроектов станет для россиян ещё одним хорошим подспорьем
MagadanMedia.ruвчера в 17:47
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Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в России
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings 08:01
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 18:13
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Экономика
«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС 18:58
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Единоборства
Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба
ProstoProSport 13:45
Киберспорт
NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.
CyberSport.ru 11:04
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Общество
Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае
В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.
Дождь 08:50
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Футбол
Гонсало Игуаин: думаю о возвращении в «Ривер Плейт»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что хочет завершить карьеру в «Ривер Плейт».
Чемпионат 17:13
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Новый выпуск носит название «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
URA.Ru вчера в 23:53
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Футбол
«Бавария» отказалась выкупить Коутиньо у «Барселоны» за € 120 млн
Руководство "Баварии" приняло решение отказаться от услуг Филиппе Коутиньо, аренда которого заканчивается уже в июне текущего года.
Sport.ru 18:58
Игры
Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий без учета раздачи в EGS
Take-Two продала больше 130 млн копий Grand Theft Auto V, при этом показатели раздачи игры в магазине Epic Games Store при подсчетах не учитывались.
CyberSport.ru вчера в 00:28
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru вчера в 12:09
Авто
В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности
Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
Здоровье
Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19
Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 20:18
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55