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Политика Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill. 57

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Киберспорт NAVI объявили о замене в составе по Dota 2 Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте. 1

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