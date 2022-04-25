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Налоговые поступления от IT-компаний с начала 2022 года выросли на 30%

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала года налоговые поступления возросли на 30%.
Коммерсантъ
По мнению Чернышенко, несмотря на международные события и введенные в отношении РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине санкции развитие в технологической области не замедляется.
Smotrim.ru
В марте Российская ассоциация электронных коммуникаций ранее сообщала, что из РФ уехали 50-70 тыс. "айтишников", в апреле страну могут покинуть еще до 100 тыс. человек.
Финмаркет
В правительстве РФ выступили против ограничений на перемещение IT-специалистов.
Финмаркет

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Налоговые поступления от IT-компаний с начала года выросли почти на треть
Общественная служба новостей11:26
Налоговые поступления от IT-компаний выросли с начала 2022 года почти на 30%
ТАСС09:48
В России существенно выросли налоговые поступления от IT-компаний
ИА Красная Весна10:37
Налоговые поступления от IT-компаний с начала года увеличились на 30%
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Вице-премьер Чернышенко сообщил о росте налоговых поступлений от IT-сектора РФ на 30% с начала года
ПРАЙМ09:54
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Smotrim.ru10:53
Налоговые поступления от IT-компаний с начала 2022 года выросли на 30%
Коммерсантъ09:43

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