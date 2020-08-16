Налоговый маневр поможет не всем IT-компаниям

Президент России Владимир Путин подписал в конце июля закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Закон снижает с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний с 20 до 3 %. Также упрощается порядок признания физлиц налоговыми резидентами России.