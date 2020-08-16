Налоговый маневр поможет не всем IT-компаниям
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Президент России Владимир Путин подписал в конце июля закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Закон снижает с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний с 20 до 3 %. Также упрощается порядок признания физлиц налоговыми резидентами России.В источнике
С чего всё началось
На российское железо ставят маневр
Налоговые льготы для IT-компаний могут распространить не только на разработчиков Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.
Коммерсантъ18:13
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