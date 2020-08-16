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Компания
Компания

Налоговый маневр поможет не всем IT-компаниям

Президент России Владимир Путин подписал в конце июля закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Закон снижает с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний с 20 до 3 %. Также упрощается порядок признания физлиц налоговыми резидентами России.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На российское железо ставят маневр

Налоговые льготы для IT-компаний могут распространить не только на разработчиков Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
Народные новости

Налоговый маневр предложили распространить на производителей оборудования

Народные новости04:07
Компания

Налоговый маневр поможет не всем IT-компаниям

Компаниявчера в 07:20
Долг.рф

Производителей телеком-оборудования в России тоже могут подключить к налоговому маневру

Долг.рф02:39
Право.ру

Налоговые льготы могут распространить на производителей IT-оборудования

Право.ру02:38
Банки.ру

Налоговые льготы могут распространить на производителей телеком-оборудования

Банки.ру01:38
Коммерсантъ

На российское железо ставят маневр

Коммерсантъ18:13
Shraibikus News

СМИ: на российское железо ставят маневр

Shraibikus News03:30

Мишустин назвал безобразием проблемы с обустройством погранпереходов

Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся "в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы", а выделенные средства перебрасываются на другие цели.
Интерфакс - Россия05:02

Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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За смартфоном Iqoo 5 выстроилась огромная очередь

В линейку Iqoo 5 войдут три модели, включая Iqoo 5 Pro, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Компания Iqoo уже подтвердила на своей страничке в социальной сети Weibo, что она выпустит первый коммерческий смартфон со 120-ваттной зарядкой.
iXBT.com01:47
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» — 3,5% при условии открытия депозита на 6-12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 тыс. рублей.
Ведомости05:50
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В России запретили движение АУЕ

Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организаций.
Lenta.ru05:41
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