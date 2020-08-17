Налоговый маневр может коснуться производителей IT-оборудования
По мнению управляющего партнера AC & M Сопсиlтіпд Михаила Алексеева, в случае распространения налогового маневра на производителей IT-оборудования российские компании станут более конкурентными на рынке.В источнике
С чего всё началось
На российское железо ставят маневр
В нынешнем виде налоговый маневр, о котором премьер-министр Михаил Мишустин объявил 9 июля, касается только софтверных компаний и дизайн-центров в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники, объясняет заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности и связям с госорганами компании Т8 (производит оборудование для оптических сетей связи) Алексей Иванов.
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии