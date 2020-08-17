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Налоговый маневр может коснуться производителей IT-оборудования

По мнению управляющего партнера AC & M Сопсиlтіпд Михаила Алексеева, в случае распространения налогового маневра на производителей IT-оборудования российские компании станут более конкурентными на рынке.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На российское железо ставят маневр

В нынешнем виде налоговый маневр, о котором премьер-министр Михаил Мишустин объявил 9 июля, касается только софтверных компаний и дизайн-центров в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники, объясняет заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности и связям с госорганами компании Т8 (производит оборудование для оптических сетей связи) Алексей Иванов.
Коммерсантъ18:13
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Народные новости

Налоговый маневр предложили распространить на производителей оборудования

Народные новости04:07
Экономика сегодня

Налоговый маневр может коснуться производителей IT-оборудования

Экономика сегодня03:44
Коммерсантъ

На российское железо ставят маневр

Коммерсантъ18:13
Право.ру

Налоговые льготы могут распространить на производителей IT-оборудования

Право.ру02:38
Банки.ру

Налоговые льготы могут распространить на производителей телеком-оборудования

Банки.ру01:38
Долг.рф

Производителей телеком-оборудования в России тоже могут подключить к налоговому маневру

Долг.рф02:39
Компания

Налоговый маневр поможет не всем IT-компаниям

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