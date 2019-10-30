Общество
ИзвестияНалоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов
Министерство финансов России предложило распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны начиная с 2020 года. Соответствующий законопроект размещен 30 октября на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.RT на русском11:23
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Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ
Rambler News Service10:52
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