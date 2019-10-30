с чего всё началось

Министерство финансов России предложило распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны начиная с 2020 года. Соответствующий законопроект размещен 30 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов

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