Общество
ФедералПрессНалоговый режим для самозанятых смогут вводить во всех регионах России
С 1 июля региональные власти по всей России смогут вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Ранее он вводился лишь в отдельных субъектах страны и только в качестве эксперимента.
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Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?
Телеканал 360°29 июня в 05:00
Как стать самозанятым: особенности нового налога, введенного в регионе
Московский Комсомолецвчера в 23:49
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Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Армия и оружие
В КНР назвали слабость ядерного арсенала России
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Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Общество
В саратовских медучреждениях ликвидировали почти все очаги COVID-19
Почти все очаги коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Саратовской области ликвидированы, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 29 июня в 07:59
Общество
Сахалинский избирком отчитался о чистоте голосования по Конституции
Избирательная комиссия Сахалинской области и общественные наблюдатели, работавшие на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, не зафиксировали нарушений законодательства в ходе процедуры.
Сахалин.Инфо 06:32
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily вчера в 03:35
Энергетика
Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
ТАСС 29 июня в 13:47
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали ТРЦ «Гринвич»
Коммерсантъ Екатеринбург 06:22
Общество
В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Энергетика
Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
Общество
Победителями программы «Миллион призов» в Москве стали еще более 272 тыс. человек
Победителями очередного розыгрыша программы "Миллион призов", который проводят в Москве для участников голосования по поправкам в конституцию, стали еще более 272 тыс. человек, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.
ТАСС 04:19
Происшествия
Липецкий пенсионер перевел мошенникам 5 миллионов рублей
В Липецкий отдел полиции обратился 66-летний пенсионер. Он попросил наказать мошенников, которые похитили у него деньги.
ГТРК Липецк 03:20
Здоровье
Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день
Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.
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Армия и оружие
Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР
Новостной фронт 02:31
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Дана Борисова назвала звезд с зависимостями
В эфире Борисова раскрыла имена знаменитостей, которые страдают от зависимостей.
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Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Граждан ждет денежная прибавка к пенсии в размере от 3 000 до 3 500 рублей.
Evo-rus.com 04:31
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
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