Общество
ФедералПрессНалоговый режим для самозанятых смогут вводить во всех регионах России
С 1 июля региональные власти по всей России смогут вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Ранее он вводился лишь в отдельных субъектах страны и только в качестве эксперимента.
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Как стать самозанятым: особенности нового налога, введенного в регионе
Московский Комсомолецвчера в 23:49
Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?
Телеканал 360°29 июня в 05:00
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона
Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня.
Sports.ru 02:13
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Кино
Nickelodeon выпустит новый мультфильм про «Черепашек-ниндзя»
Стоит отметить, что в 2007 году в прокат вышел полнометражный мультфильм, который совместными усилиями создали Warner Bros.
Inc-news.ru 05:00
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета вчера в 10:40
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Спорт
Минспорт РФ направил письма в World Athletics и МОК из-за штрафа ВФЛА
На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов, — цитирует министра спорта Олега Матыцина ТАСС.
News.ru 05:28
Футбол
Почему арбитр имел право смотреть повторы перед удалением Зобнина
У читателей «СЭ» возникли вопросы, касающиеся работы Алексея Еськова и видеоарбитров (ВАР) в московском дерби ЦСКА — «Спартак» (2:0). В частности, просили уточнить, вправе ли был судья использовать видеоповторы при удалении Зобнина.
Спорт-Экспресс 02:00
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-колонку за $7
Компания Xiaomi анонсировала новую смарт-колонку Xiaomi XiaoAI Portable Speaker.
MobiDevices 04:37
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Футбол
ФК «Ахмат» начал подготовку к матчу с «Арсеналом»
Футболисты грозненского «Ахмата» возобновили тренировки и приступили к подготовке к матчу 25 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».
Чеченская Республика Сегодня 29 июня в 02:43
Шоу-бизнес
Давид Манукян заплатил 900 000 рублей за лечение мамы от коронавируса
Актуальные Новости 05:03
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Российская газета 05:13
Футбол
Справедливы ли очередные жалобы «Спартака» на судей? Разбор спорных моментов дерби с ЦСКА
Вопросы к арбитрам у «Спартака» возникли и после дерби – возмутился Георгий Джикия Вопросы к судейству у «Спартака» возникли и после матча с ЦСКА.
Чемпионат 05:00
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
Энергетика
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51