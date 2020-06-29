С 1 июля региональные власти по всей России смогут вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Ранее он вводился лишь в отдельных субъектах страны и только в качестве эксперимента.

Налоговый режим для самозанятых смогут вводить во всех регионах России

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