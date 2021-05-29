Налоговый режим на нефтяную отрасль может быть масштабирован с 1 января 2022 года. Такое предложение озвучила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе совещания, посвященному вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ, в Сургуте.

Наталья Комарова российский политик На совещании по вопросам правового регулирования налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ с представителями региональных, федеральных органов власти, нефтяных компаний предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года. ИА Красная Весна