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Налоговый режим на нефтяную отрасль в РФ может быть масштабирован с 2022 года

Налоговый режим на нефтяную отрасль может быть масштабирован с 1 января 2022 года. Такое предложение озвучила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе совещания, посвященному вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ, в Сургуте.В источнике
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Наталья Комаровароссийский политик
На совещании по вопросам правового регулирования налогового стимулирования нефтяной отрасли РФ с представителями региональных, федеральных органов власти, нефтяных компаний предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года.ИА Красная Весна

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