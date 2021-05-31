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Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку

Деньги разрешат использовать в качестве первоначального взноса, в итоге сумма кредита будет меньше. Сейчас деньги возвращают уже после приобретения квартиры и ее регистрации. Максимальная сумма налогового вычета при покупке жилья составляет 260 тыс. рублей.В источнике

С чего всё началось

Раньше въедешь: налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

Средства налогового вычета при покупке квартиры — до 260 тыс. рублей — предложили выдавать при оформлении ипотеки. Их можно будет использовать на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья.
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