Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку

Деньги разрешат использовать в качестве первоначального взноса, в итоге сумма кредита будет меньше. Сейчас деньги возвращают уже после приобретения квартиры и ее регистрации. Максимальная сумма налогового вычета при покупке жилья составляет ₽260 тыс.В источнике

С чего всё началось

Раньше въедешь: налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

Средства налогового вычета при покупке квартиры — до 260 тыс. рублей — предложили выдавать при оформлении ипотеки. Их можно будет использовать на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: в России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

ТАСС00:43

В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Москва 2419:52

В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Lenta.ru19:43

Налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

Телеканал 360°19:22

Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку доступнее

ФАН18:41

Риелторы придумали, как сделать ипотеку доступнее. Поможет налоговый вычет

URA.Ru17:28

Тулякам стало легче получить налоговый вычет

Первый Тульскийвчера в 21:36
Интересное

Новая карта темной материи показала скрытые структуры, соединяющие галактики Вселенной

Специалистами Соединённых Штатов с помощью современных компьютерных технологий разработана новая карта темной материи Вселенной, открывающая несколько ранее неизвестных нитевидных структур, которые соединяют между собой галактики.
FBM.ru28 мая в 03:38