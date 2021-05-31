Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку
Деньги разрешат использовать в качестве первоначального взноса, в итоге сумма кредита будет меньше. Сейчас деньги возвращают уже после приобретения квартиры и ее регистрации. Максимальная сумма налогового вычета при покупке жилья составляет ₽260 тыс.В источнике
С чего всё началось
Раньше въедешь: налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки
Средства налогового вычета при покупке квартиры — до 260 тыс. рублей — предложили выдавать при оформлении ипотеки. Их можно будет использовать на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья.
Известия17:01