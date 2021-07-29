Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.

Ведомости вчера в 17:20