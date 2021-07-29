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«Ведомости»: налоговикам хотят разрешить блокировать активы должников в ускоренном режиме

Налоговые органы могут получить право в ускоренном режиме блокировать имущество должников.
РИА Новости
Признаки возможного ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу».
Фонтанка.Ру
Сейчас налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только в результате проверки — после решения о привлечении к ответственности — или если налогоплательщик не сдает отчетность.
РБК
По мнению президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, налоговики могут получить инструмент давления на предпринимателей.
РБК

С чего всё началось

Налоговики могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.
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