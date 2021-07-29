РИА Новости«Ведомости»: налоговикам хотят разрешить блокировать активы должников в ускоренном режимеНалоговые органы могут получить право в ускоренном режиме блокировать имущество должников.РИА НовостиПризнаки возможного ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу».Фонтанка.РуСейчас налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только в результате проверки — после решения о привлечении к ответственности — или если налогоплательщик не сдает отчетность.РБКПо мнению президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, налоговики могут получить инструмент давления на предпринимателей.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВLive24Центральная Служба НовостейLife.ruУралинформбюроНовый ДеньВечерняя МоскваСеверпостРБКГазета.RuНациональная служба новостейАлтапрессDeita.ruKonkurent.ruЦарьградТК ЗвездаКапитал страныНародные новостиНовые ИзвестияС чего всё началосьНалоговики могут получить право оперативно блокировать имущество бизнесаМинфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.Ведомостивчера в 17:20Подробнее о событииЭксперт оценил инициативу Минфина и ФНС о наказании компаний из-за налоговLenta.ruвчера в 12:43«Ведомости»: налоговикам хотят разрешить блокировать активы должников в ускоренном режимеРИА Новостивчера в 03:19Налоговикам предложили дать право блокировать активы бизнеса при проверкеРБКвчера в 01:58Налоговики могут получить право оперативно блокировать имущество должниковForbesвчера в 02:22«Ведомости»: налоговики смогут блокировать имущество бизнеса до результатов проверкиКоммерсантъвчера в 02:12Минфин и ФНС смогут замораживать имущество должников до налоговой проверкиSmotrim.ruвчера в 03:06Налоговики могут получить право оперативно блокировать имущество бизнесаВедомостивчера в 17:20Показать ещёОценить645Поделиться