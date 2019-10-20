Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Нам не придётся ждать титула 30 лет»: Сульшер уколол «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
Напомним, «Ливерпуль» не может выиграть чемпионат Англии уже почти 30 лет. В последний раз мерсисайдцы становились лучшей командой страны в далёком 1990 году. Следить за игрой «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.
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