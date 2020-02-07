Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНам осталось 20 лет: что будет «после нефти»

Ведь даже оптимистичные прогнозы предполагают, что "пик нефти" наступит уже через десять-пятнадцать лет, после чего спрос начнет постепенно снижаться.
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Нам осталось 20 лет: что будет «после нефти»

РИА Новости00:00

Что будет «после»: как Россия справится без нефти

Rusvesna.su21:54
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