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Дни24
Дни24

На майские праздники отели Сочи могут подорожать на 20%

В период майских праздников проживание в отелях Сочи и других курортных городах Кубани может подорожать на 20% в сравнении с позапрошлым годом, прогнозируют специалисты отрасли. Ожидаемая загрузка гостиниц – 100%.В источнике
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Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новости20:00
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Цены в отелях Краснодарского края на майские праздники могут вырасти на 20%

Коммерсантъ Краснодар02:18

Россиян предупредили о резком росте цен на номера в Сочи в мае

Life.ru23:28

Рост цен в отелях Сочи спрогнозировали на майские праздники

Телеканал 360°23:09

Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи

Lenta.ru21:29

Отдых на российских курортах рекордно подорожает

URA.Ru21:22

Эксперты спрогнозировали 20% рост цен в Сочи на майские праздники

Московский Комсомолец20:52

Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

РИА Новости20:00
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Гастроэнтеролог Харлов предупредил об опасности от чрезмерного употребления хурмы

«Фитобезоарами или просто безоарами называют образование, которое не переваривается, застревая в кишечнике и вызывая острую кишечную непроходимость», — рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов каналу «Звезда».
Kursk.comвчера в 04:57