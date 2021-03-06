В период майских праздников проживание в отелях Сочи и других курортных городах Кубани может подорожать на 20% в сравнении с позапрошлым годом, прогнозируют специалисты отрасли. Ожидаемая загрузка гостиниц – 100%.

С чего всё началось Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты. РИА Новости вчера в 20:00