На майские праздники отели Сочи могут подорожать на 20%
В период майских праздников проживание в отелях Сочи и других курортных городах Кубани может подорожать на 20% в сравнении с позапрошлым годом, прогнозируют специалисты отрасли. Ожидаемая загрузка гостиниц – 100%.В источнике
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Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники
Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новостивчера в 20:00
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Цены в отелях Краснодарского края на майские праздники могут вырасти на 20%
Коммерсантъ Краснодарвчера в 02:18