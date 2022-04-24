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На материковой части Франции начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал на материковой части Франции, избирательные участки уже начали свою работу.
RT на русском
Теперь за право возглавить государство борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
РИА Новости
Конституционный совет Франции должен объявить официальные результаты выборов 27 или 28 апреля.
РИА Новости
Тогда Макрон победил с результатом 66,10%, Ле Пен получила 33,90% голосов.
РБК

Подробнее о событии

Избирательные участки во Франции открылись для проведения второго тура выборов президента
ПолитРоссия02:21
Во Франции начался второй тур выборов президента
Коммерсантъ03:11
На материковой части Франции начался второй тур президентских выборов
RT на русском02:03
Голосование во втором туре президентских выборов началось во Франции
РИА Новости02:22
Второй тур выборов президента начался во Франции
ФАН02:14
Во Франции стартовало голосование на выборах президента
REGNUM02:14
Во Франции открылись избирательные участки на президентских выборах
ТАСС02:24

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