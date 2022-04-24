RT на русскомНа материковой части Франции начался второй тур президентских выборовВторой тур президентских выборов стартовал на материковой части Франции, избирательные участки уже начали свою работу.RT на русскомТеперь за право возглавить государство борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.РИА НовостиКонституционный совет Франции должен объявить официальные результаты выборов 27 или 28 апреля.РИА НовостиТогда Макрон победил с результатом 66,10%, Ле Пен получила 33,90% голосов.РБКЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрSmotrim.ruМИР 24РЕН ТВРЕН ТВРоссийская газетаRTVIРосбалтТК ЗвездаRT на русскомПолитика СегодняГазета.RuНародные новостиКурьер. Среда. БердскLife.ruREGNUMКомсомольская правдаIt`s My CityПолитРоссияИА Красная ВеснаНовый ДеньПодробнее о событииИзбирательные участки во Франции открылись для проведения второго тура выборов президентаПолитРоссия02:21Во Франции начался второй тур выборов президентаКоммерсантъ03:11На материковой части Франции начался второй тур президентских выборовRT на русском02:03Голосование во втором туре президентских выборов началось во ФранцииРИА Новости02:22Второй тур выборов президента начался во ФранцииФАН02:14Во Франции стартовало голосование на выборах президентаREGNUM02:14Во Франции открылись избирательные участки на президентских выборахТАСС02:24Показать ещёОценить218Поделиться