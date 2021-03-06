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На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей

Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.В источнике
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Вести. Модернизация БАМа и Транссиба начнется в этом году

Вести.Ru6 марта в 07:42

Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы

РБК6 марта в 03:47

Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ

Известия6 марта в 02:29

Михаил Мишустин в Кемерове: на модернизацию инфраструктуры транспорта направят 780 млрд рублей

A42.RU6 марта в 01:55

На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года направят 780 млрд рублей

ТАСС6 марта в 01:53

Мишустин потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба

Интерфакс6 марта в 02:33

Правительство выделит 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры

Российская газета6 марта в 02:19
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Комсомольская правда6 марта в 13:02