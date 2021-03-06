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Ведомости

На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей

Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.В источнике
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Вести. Модернизация БАМа и Транссиба начнется в этом году

Вести.Ruвчера в 07:42

Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы

РБКвчера в 03:47

Мишустин потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба

Интерфаксвчера в 02:33

Кабмин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года

ТАССвчера в 02:56

Михаил Мишустин в Кемерове: на модернизацию инфраструктуры транспорта направят 780 млрд рублей

A42.RUвчера в 01:55

Правительство выделит 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры

Российская газетавчера в 02:19

Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ

Известиявчера в 02:29
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Завод группы ЧТПЗ в Татарстане купил Андрей Комаров

Как ранее сообщал bfm74.ru, совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) принял решение о продаже нефтесервисного дивизиона группы — компаний «Римера», «Римера-Алнас», и Ижевского завода нефтяного машиностроения («Ижнефтемаш»).
Радио Business FM Челябинск5 марта в 04:24

Moderna поставит на Филиппины 13 миллионов доз вакцины против COVID-19

Соглашение о поставке 13 миллионов доз вакцины Moderna против COVID-19 подписано с правительством Филиппин, 7 марта сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу руководства страны.
ИА Красная Весна01:34

В РФ начал действовать запрет на высадку из транспорта детей без билета

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — сказано в сообщении.
Известия16:38