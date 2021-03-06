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Ведомости

На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей

Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.В источнике
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Вести. Модернизация БАМа и Транссиба начнется в этом году

Вести.Ruвчера в 07:42

Мишустин потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба

Интерфаксвчера в 02:33

Россия потратит на транспортную инфраструктуру 780 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 05:01

Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы

РБКвчера в 03:47

На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года направят 780 млрд рублей

ТАССвчера в 01:53

На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 06:12

Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ

Известиявчера в 02:29
Интересное

Toyota может отложить выпуск нового внедорожника Land Cruiser 300 из-за дефицита чипов

Следующее поколение рамного автомобиля от японского бренда может задержаться на месяц из-за нехватки комплектующих частей Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 300 должен был выйти на рынок в июле 2021 года.
Регион online4 марта в 01:26

Алиханов оценил заявление польского генерала о войне за Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вольдемара Скшипчака о возможности военных действий на территории региона.
Российская газета06:41

Беспроводной домашний интернет отключат у части жителей РФ с 11 марта 2021 года

Менее чем через неделю, в следующий четверг, 11 марта, на территории РФ завершается срок действия разрешения на частоты 3,4-3,6 ГГц, предназначенного для предоставления доступа в Сеть Интернет.
Kursk.comвчера в 12:20

Издание Forbes призывает срочно удалить с Android опасное приложение SuperVPN

На страницах журнала Forbes опубликована статья, подготовленная экспертом по кибербезопасности Заком Доффманом, в которой он настоятельно рекомендует владельцам смартфонов на ОС Android удалить крайне опасное приложение.
Evo-rus.com02:41