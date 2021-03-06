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Ведомости

На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей

Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.В источнике
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Вести. Модернизация БАМа и Транссиба начнется в этом году

Вести.Ruвчера в 07:42

Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ

Известиявчера в 02:29

Россия потратит на транспортную инфраструктуру 780 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 05:01

Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы

РБКвчера в 03:47

На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года направят 780 млрд рублей

ТАССвчера в 01:53

Мишустин потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба

Интерфаксвчера в 02:33

На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 06:12
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Польский генерал Скшипчак описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.
РИА Новости18:59