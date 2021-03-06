Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.

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