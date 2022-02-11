ИнтерфаксНа новые проекты АЭС выделят около 56 млрд рублей из ФНБПроекты создания новых объектов атомной энергетики получат около 56 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.ИнтерфаксВ бюджете заложено 9 миллиардов рублей для развития водородной энергетики.Smotrim.ruЕще порядка 40 миллиардов рублей планируется потратить для новой атомной энергетики.Smotrim.ruРоссия намерена добиваться, чтобы международные регуляторы признали атомную энергию низкоуглеродной, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".Smotrim.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииОколо 56 млрд рублей планируется направить дополнительно на новую атомную энергетику в РФТАСС07:22Премьер Мишустин: на развитие атомной энергетики планируется выделить 56 миллиардов рублейРИА Новости07:09На новые проекты АЭС выделят около 56 млрд рублей из ФНБИнтерфакс07:13Из ФНБ выделят 56 млрд рублей на развитие атомной энергетикиREGNUM07:19Показать ещёОценить1Поделиться