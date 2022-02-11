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На новые проекты АЭС выделят около 56 млрд рублей из ФНБ

Проекты создания новых объектов атомной энергетики получат около 56 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс
В бюджете заложено 9 миллиардов рублей для развития водородной энергетики.
Smotrim.ru
Еще порядка 40 миллиардов рублей планируется потратить для новой атомной энергетики.
Smotrim.ru
Россия намерена добиваться, чтобы международные регуляторы признали атомную энергию низкоуглеродной, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".
Smotrim.ru

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Около 56 млрд рублей планируется направить дополнительно на новую атомную энергетику в РФ
ТАСС07:22
Премьер Мишустин: на развитие атомной энергетики планируется выделить 56 миллиардов рублей
РИА Новости07:09
На новые проекты АЭС выделят около 56 млрд рублей из ФНБ
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Из ФНБ выделят 56 млрд рублей на развитие атомной энергетики
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