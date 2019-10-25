Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Нант» — «Монако». Видеотрансляция

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"Нант" с 19 очками идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. У "Монако" 12 очков и 14-я позиция. Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий за «Монако», появится на поле с первых минут.
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«Нант» – «Монако». 25.10.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru02:13

«Нант» — «Монако». Видеотрансляция

Sport24.ru14:08
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