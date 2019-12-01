«Нант» набрал 23 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на последней строчке, имея 12 баллов. В другой встрече «Ренн» на 93-й минуте вырвал победу у «Сент-Этьена» (2:1) и поднялся на 11-е место (21 очко).

Транспорт На участке «пятой» ветки метро Петербурга произошел сбой движения из-за «зацеперов» Ранее представитель метрополитена сообщила ТАСС, что в воскресенье вечером движение на участке от станции "Волковская" до "Шушар" было приостановлено из-за проникновения в тоннель "зацеперов" - людей, которые пытаются проехать снаружи поезда, зацепившись за вагон.

Футбол Стали известны соперники сборной России на Евро-2020 Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.

Общество Из бюджета Украины выделили 150 млн гривен фонду супруги Порошенко Из украинского государственного бюджета выделят 150 млн гривен (около 402 млн руб.) в 2020 году на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко.

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Спорт Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу ЧМ, одолев Японию На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае, сборная России в матче за третье место одержала победу над командой Японии со счётом 5:4. Счёт в матче открыли японские футболисты.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Общество Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.

Футбол Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".

Футбол Экспресс на КХЛ от 02.12.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из трех событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.