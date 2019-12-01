Футбол
ProstoProSport«Нант» одолел «Тулузу», «Ренн» вырвал победу над «Сент-Этьеном»
«Нант» набрал 23 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на последней строчке, имея 12 баллов. В другой встрече «Ренн» на 93-й минуте вырвал победу у «Сент-Этьена» (2:1) и поднялся на 11-е место (21 очко).
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