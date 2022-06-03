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На окраинах Херсона прогремели три взрыва, в небе сработали российские системы ПВО

Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
По данным РИА Новости, вечером, 3 июня, на окраинах Херсона были слышны три взрыва.
Smotrim.ru
Других деталей о происшествии в данный момент не приводится.
ФАН
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что группировка ВСУ была полностью разбита российскими войсками.
Царьград

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