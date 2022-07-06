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На освобождённых территориях Харьковской области введена бивалютная зона

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что на освобождённых территориях региона формируется бивалютная зона.
RT на русском
Ганчев сообщил, что на освобожденных территориях Харьковской области рубль ходит наравне с гривной по курсу "1 к 1,5". Предполагается, что в дальнейшем рубль полностью вытеснит гривну.
РЕН ТВ
Бивалютная система формируется на освобожденных от украинских националистов территориях Харьковской области.
РЕН ТВ
"В любом случае, естественно, здесь уже полное понимание есть о том, что наш российский рубль будет здесь со временем полностью введен, как единая валюта, но пока, конечно, вводится бивалютная система, наряду с гривной рубль ходит одинаково", - отметил Ганчев.
ТАСС

Подробнее о событии

В Харьковской области формируется бивалютная система, курс рубля к гривне — 1:1,5
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В Харьковской области сообщили о формировании бивалютной системы
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