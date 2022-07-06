"В любом случае, естественно, здесь уже полное понимание есть о том, что наш российский рубль будет здесь со временем полностью введен, как единая валюта, но пока, конечно, вводится бивалютная система, наряду с гривной рубль ходит одинаково", - отметил Ганчев.
План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобождённые от украинских вооружённых формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.