"В любом случае, естественно, здесь уже полное понимание есть о том, что наш российский рубль будет здесь со временем полностью введен, как единая валюта, но пока, конечно, вводится бивалютная система, наряду с гривной рубль ходит одинаково", - отметил Ганчев.