Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

Происшествия Следствие рассматривает две версии крушения Су-25 Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.

Гаджеты Google объявила о выходе Android 10 Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.

Единоборства Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за бой против Джастина Порье более 6 миллионов долларов.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Политика Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Политика Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.

Происшествия Сотрудника IKEA задержали после жалобы компании в полицию в Петербурге В IKEA узнали, что сотрудник регионального проекта компании - Ingka Centres - мог получить взятку, сообщили об этом российской полиции и он был задержан.

Политика В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Происшествия На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.

Экономика В Минсельхозе назвали сумму ущерба аграриев от ЧС в 2019 году Ущерб российских аграриев в результате чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 9,5 миллиарда рублей, заявил первый замглавы Министерства сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Политика В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Политика Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Происшествия Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа мужа В Москве бразильская туристка была госпитализирована в отделение реанимации из-за храпа мужа.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия Летевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Шоу-бизнес Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.

Политика Украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность По сообщению RT, Рада приняла в окончательном чтении внесенные в Конституцию изменения о снятии с депутатов неприкосновенности.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Политика Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина призналась, что страдает от послеродовой депрессии Супруга султана малазийского штата Келантан Мухаммада V Оксана Воеводина, которая 21 мая родила ему сына, пожаловалась своим подписчикам в Instagram на постродовую депрессию - неприятность, о которой она и раньше слышала, но не особо верила.