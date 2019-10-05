Сегодня петербургский хоккейный клуб СКА объявил о возвращении в команду нападающего Антона Бурдасова. Соглашение с хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2020 года. Болельщики армейцев с берегов Невы присоединились к клубу и поздравили Антона с возвращением в Петербург.

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Гаджеты Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000 В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.

Транспорт Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".

Политика WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Политика Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией "Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.

Наука В России создадут судно для подъема затонувших кораблей В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.

Политика Помпео прокомментировал переговоры США и КНДР в Стокгольме Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом прокомментировал ход переговоров Соединённых Штатов и КНДР, которые проходят в Стокгольме.

Фигурное катание Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Политика Ведущий с телеканала «Россия» объяснил необходимость обсуждать Украину Журналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в своем Telegram-канале объяснил, почему необходимо обсуждать Украину.

Политика Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.

Шоу-бизнес После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.

Хоккей Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс» Встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.