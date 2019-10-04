Футбол

Газета.RuГазета.RuНападающий Берг раскритиковал игру «Краснодара» в Лиге Европы

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг раскритиковал игру своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с "Хетафе".
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