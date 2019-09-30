Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".

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«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов

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