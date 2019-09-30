Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газета«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".
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