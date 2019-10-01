Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUНападающий «Брюгге» отпраздновал гол в ворота «Реала» в стиле Роналду

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
Нападающий бельгийского «Брюгге» Эммануэль Бонавентуре отметил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) в стиле бывшего игрока мадридцев Криштиану Роналду. Бонавентуре оформил дубль в этом матче.
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