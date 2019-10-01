Нападающий бельгийского «Брюгге» Эммануэль Бонавентуре отметил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) в стиле бывшего игрока мадридцев Криштиану Роналду. Бонавентуре оформил дубль в этом матче.

Нападающий «Брюгге» отпраздновал гол в ворота «Реала» в стиле Роналду

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