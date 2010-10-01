Коронавирус

Советский спортСоветский спортНападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

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Официальный сайт лондонского Челси сообщил, что нападающий Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. Сотрудники клуба, общавшиеся с заразившимся футболистом, будут отправлены на карантин согласно директив правительства Великобритании.
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Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Советский спорт01:21

У игрока «Челси» обнаружен коронавирус

LiveResult.Ruвчера в 21:46
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