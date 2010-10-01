Футбол
Реальное времяНападающий «Динамо» Панченко мог перейти в «Уфу»
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о том, что в свое время мог перейти в "Уфу" по приглашению тогдашнего тренера уфимцев Виктора Гончаренко.
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Интервью Кирилла Панченко — о матче с ЦСКА, приглашении Гончаренко и ситуации в «Динамо»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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