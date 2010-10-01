Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о том, что в свое время мог перейти в "Уфу" по приглашению тогдашнего тренера уфимцев Виктора Гончаренко.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Политика В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Происшествия В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.

Финансы Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Общество Forbes назвал богатейших женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Здоровье Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы.

Общество Минтруд назвал возраст рождения первого ребенка в России Россияне рожают первенца в среднем в 25,9 лет, что почти на год позже в сравнении со статистикой 2011 года, сообщил замглавы Минтруда Алексей Вовченко на заседании президиума Совета законодателей России.

Политика Путин не планирует встречу с Бутиной Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.

Авто Названа стоимость топовой версии минивэна Toyota Hiace Российские дилеры компании Toyota начали принимать заказы на новую девятиместную версию минивэна Hiace под названием VIP.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Происшествия В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области "Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чечне установили и доставили в полицию участника конфликта в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Энергетика Замглавы «Газпром нефти» Андрей Патрушев покидает компанию Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" и генеральный директор "Газпром нефть шельф" Андрей Патрушев покидает компанию.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков, в том числе Сбербанка.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.

Политика Песков заявил, что прошение о помиловании Берга будет рассмотрено Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.

Общество Госдума сократила рабочий день для жительниц сёл Госдума приняла закон о сокращённом рабочем дне для жительниц сёл. Теперь они будут работать не более 36 часов в неделю вместо прежних 40.

Общество Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

Шоу-бизнес Полина Гагарина перенесла концерт из-за болезни Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться 25 октября в конгресс-холле "Екатеринбург-экспо", перенесен на 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу концертной площадки.