Футбол

Реальное времяРеальное времяНападающий «Динамо» Панченко мог перейти в «Уфу»

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о том, что в свое время мог перейти в "Уфу" по приглашению тогдашнего тренера уфимцев Виктора Гончаренко.
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Интервью Кирилла Панченко — о матче с ЦСКА, приглашении Гончаренко и ситуации в «Динамо»

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Нападающий «Динамо» Панченко мог перейти в «Уфу»

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