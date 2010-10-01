Футбол
Реальное времяНападающий «Динамо» Панченко мог перейти в «Уфу»
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о том, что в свое время мог перейти в "Уфу" по приглашению тогдашнего тренера уфимцев Виктора Гончаренко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Интервью Кирилла Панченко — о матче с ЦСКА, приглашении Гончаренко и ситуации в «Динамо»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
Ревизор.ру вчера в 04:30
Общество
Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:05
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Происшествия
Бриллиант стоимостью $1,8 млн похищен в Японии
REGNUM вчера в 22:01
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Общество
Траты россиян на личный автомобиль выросли за год почти на четверть
В топ-5 городов среди миллионников с самыми большими средними чеками попали: Омск (1204 руб. за бензин), Ростов-на-Дону (5228 руб. за ремонт и техобслуживание), Санкт-Петербург (3709 руб. за запчасти и аксессуары), Пермь (2117 руб. за шиномонтаж и мойку), а также Москва со штрафами по 532 руб. При этом в компании отмечают повышение спроса на аренду машин сразу в 18 раз.
Газета.Ru 01:31
Единоборства
Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
Звезда UFC Нейт Диаз опубликовал заявление, в котором сообщил, что не прошёл тест на запрещённые вещества.
Чемпионат вчера в 20:26
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала заболевание Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика
Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой
Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Fідаrов сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.
Pravda.Ru 02:36
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Экономика
Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти
Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Шоу-бизнес
Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года».
Телепрограмма 23 октября в 10:31
Футбол
Комментатор Орлов объяснил свои слова про Шомуродова
Знаменитый комментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о нападающем "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдоре Шомуродове, про которого ранее сказал, что хоть тот и "узбек, но его футбольный интеллект выше российских нападающих".
ProstoProSport 03:20
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43