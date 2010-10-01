Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о том, что в свое время мог перейти в "Уфу" по приглашению тогдашнего тренера уфимцев Виктора Гончаренко.

Нападающий «Динамо» Панченко мог перейти в «Уфу»

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