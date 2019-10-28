Футбол
Sportbox.RUНападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава». Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
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Сулейманов показал свой автомобиль за 4 миллиона и мощностью 750 лошадиных сил
Спорт-Экспрессвчера в 16:39
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Футбол
Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
Политика
Новак заявил о готовности Украины к прямым поставкам российского газа
О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Происшествия
В Китае восемь человек погибли в результате обрушения здания парковки
В Китае обрушилось строящееся здание парковки, восемь человек погибло, ещё двое ранены, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Общество
Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии
ВС разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Израйлита арестовали в 2016 году.
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Армия и оружие
Лукашенко назвал главный принцип обороны Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя переброску американских войск в Литву, заявил, что главным принципом белорусской оборонной политики является нанесение неприемлемого урона для противника.
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Космос
В поисках воды в 2022 году марсоход VIPER отправится на Луну
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Общество
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
Армия и оружие
Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО
Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
Политика
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября
Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Экономика
В Новосибирске построят завод редукторов за €15 млн
На площади в 17 тысяч кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 000 кв. м. По его словам, завод будет осуществлять сборку редукторов из комплектующих Sew-Eurodrive GmbH.
Происшествия
Кузбассовцев просят помочь в розыске двух малолетних детей
Всех, кто видел их или обладает какой-то информацией о них, просят сообщить в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП Кузбасса по телефону 8 (3842) 77-85-83.