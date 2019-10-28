Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUНападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

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Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава». Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
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