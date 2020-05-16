Коронавирус
ИА Красная ВеснаФутболист клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом
Информацию о выявленном заражении коронавирусом у футболиста московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана подтвердил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков 16 мая, сообщает портал «championat.com». Мещеряков подтвердил, что у Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус.
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