Коронавирус
Российская газетаНападающий «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом
Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен этот диагноз. В составе "Локомотива" перуанец выступает с 2017 года. Вместе с командой он завоевал титул чемпиона России.
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Здоровье
Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
Суть событий 11:27
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Общество
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
Говорит Москва 06:19
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Здоровье
Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки.
Газета.Ru 04:24
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Футбол
Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника
Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0) поцеловал партнёра по команде, хавбека Марко Груича.
Чемпионат 15:01
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Общество
Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом
Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом.
News.ru 17:00
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК вчера в 12:39
Футбол
Кьеллини вспомнил уход Конте из «Ювентуса»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поговорил об уходе Антонио Конте из клуба летом 2014 года.
Евро-футбол.ру 16:39
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Здоровье
Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи
FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
ИноСМИ 17:21
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
Bimru.ru 14 мая в 02:28
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 вчера в 04:35
Общество
В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге
Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Здоровье
Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне
Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов.
Газета.Ru 13:09
Общество
На Кубани уволили судью-«супертёлочку»
Труд вчера в 10:29
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс вчера в 00:03
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе
АБН вчера в 02:57
Здоровье
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерло свыше 40 врачей
Махачкалинские известия 16:02
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews вчера в 01:45