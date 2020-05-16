Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНападающий «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом

Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен этот диагноз. В составе "Локомотива" перуанец выступает с 2017 года. Вместе с командой он завоевал титул чемпиона России.
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Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

РИА Новости12:11

Федерация футбола Перу обратилась к Фарфану в связи с обнаружением у него коронавируса

Матч ТВ16:02

Коронавирус у Фарфана не должен повлиять на доигровку РПЛ

Спорт-Экспресс14:29

«Все перуанцы болеют за тебя, голеадор!» Сборная Перу обратилась к Фарфану

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В «Локомотиве» подтвердили, что Фарфан заразился коронавирусом

Sport24.ru12:22

Мещеряков о коронавирусе у Фарфана: «Он не контактировал с другими игроками»

Sports.ru12:09

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила заражение Фарфана коронавирусом

Metaratings12:28
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
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Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

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Суть событий 11:27
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Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
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Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
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Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
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Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
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Общество

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Футбол

Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника

Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0) поцеловал партнёра по команде, хавбека Марко Груича.
Чемпионат 15:01
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
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Общество

Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом

Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом.
News.ru 17:00
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

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Интерфакс 17:20
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Общество

Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК вчера в 12:39
Футбол

Кьеллини вспомнил уход Конте из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поговорил об уходе Антонио Конте из клуба летом 2014 года.
Евро-футбол.ру 16:39
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Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок

Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи

FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
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Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
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Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
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Общество

В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге

Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Здоровье

Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне

Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов.
Газета.Ru 13:09
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На Кубани уволили судью-«супертёлочку»

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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе

АБН вчера в 02:57
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерло свыше 40 врачей

Махачкалинские известия 16:02
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В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
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Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
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