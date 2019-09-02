Нападающий «Милана» Андре Силва стал игроком франкфуртского «Айнтрахта». Ранее СМИ сообщали, что Силва близок к переходу в «Монако».

Нападающий «Милана» Андре Силва перешел в «Айнтрахт» из Франкфурта

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