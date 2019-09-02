Футбол
Sportbox.RUНападающий «Милана» Андре Силва перешел в «Айнтрахт» из Франкфурта
Нападающий «Милана» Андре Силва стал игроком франкфуртского «Айнтрахта». Ранее СМИ сообщали, что Силва близок к переходу в «Монако».
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Происшествия
Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза
Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
REGNUM 02:03
Общество
Волгоград попал в топ городов с самыми алчными женщинами
Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.
Блокнот Волгоград 03:06
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
Российская газета 00:38
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Происшествия
Количество жертв взрыва в Кабуле достигло 16 человек
Количество погибших в результате мощного взрыва, произошедшего в понедельник в Кабуле, достигло 16 человек, ещё примерно 100 человек пострадали.
Московский Комсомолец 00:00
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
РИА Новости вчера в 04:53
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Пара не сразу сообщила поклонникам радостную новость.
StarHit.ru 03:24
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Политика
Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД
Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.
RT на русском 03:18
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Экономика
Верховный суд признал законным возбуждение дела о банкротстве экс-главы ПСБ
ВС РФ отклонил кассационную жалобу Ананьева на определение арбитражного суда Москвы, который в апреле по заявлению зерновой компании "Настюша" возбудил дело о банкротстве экс-главы ПСБ, и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего в мае апелляцию Ананьева на это определение.
РИА Новости вчера в 20:20
Происшествия
На МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
Во вторник утром на 8-м километре МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой.
Вести.Ru 02:44
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Авто
KIA Seltos обогнал Creta в первый же месяц продаж
Allroader.ru вчера в 05:17
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии
Рамблер 03:13
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города
Уточняется, что введение ограничений на продажу спиртного является традиционной мерой в дни государственных и городских праздников.
ТАСС 01:57
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Финансы
Средний платеж по потребкредитам вырос на 20%
В первом полугодии этого года показатель достиг 22,3 тыс. руб. За первое полугодие этого года россияне стали в среднем платить по потребкредитам на 20% больше, чем годом ранее, сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".
Вести.Финанс 00:12
Происшествия
Тигр напал на крестьянина и съел его конечности
Газета.Ru 00:50