Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольбергу, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Футбол «Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.

Происшествия Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Экономика «Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).

Происшествия Суд арестовал российского капитана севшего на мель в Швеции судна Шведский суд арестовал на две недели российского капитана грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Хельсингборга (провинция Сконе).

Общество Жест «ОК» включен в США в список «символов ненависти» Американская еврейская правозащитная организация "Антидиффамационная лига" внесла жест "ОК" в базу данных "символов ненависти" из-за того, что сложенные в колечко большой и указательный палец стали часто использовать ультраправые, сообщается на сайте организации.

Политика Кремль высказался о публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского 25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Происшествия МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Происшествия ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Политика На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".

Происшествия Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета.

Здоровье 9 случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области с начала года Случаи заболевания бешенством человека в Тульской области не регистрировались уже много лет.

Технологии Производители чая заявили о планах отказа от пластиковых пакетиков Производители чая Lipton, Grienfield и Tess рассказали РБК о планах полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков.

Политика Зеленский обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Украины в альянсе.

Общество Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Авто Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили сил Американская компания Bollinger Motors помалкивала целый год, а вчера презентовала предсерийные «бета-прототипы» своих полноприводных электромобилей: внедорожника B1 и пикапа B2, которые должны выйти на рынок в 2020-м.

Происшествия Глава тюменской полиции ушел в отставку Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Политика Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.

Политика Путин обсудил с Совбезом Сирию и ДРСМД В рамках встречи глава государства поднял вопросы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).