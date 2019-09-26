Футбол
MetaratingsНападающий «Ниццы» подозревается в краже часов одноклубника
Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольбергу, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.
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Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро
Sports.ruвчера в 14:21
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Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
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Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Происшествия
Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам
Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.
РБК 08:12
Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
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Экономика
«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России
В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).
РБК 06:42
Происшествия
Суд арестовал российского капитана севшего на мель в Швеции судна
Шведский суд арестовал на две недели российского капитана грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Хельсингборга (провинция Сконе).
RT на русском 07:29
Общество
Жест «ОК» включен в США в список «символов ненависти»
Американская еврейская правозащитная организация "Антидиффамационная лига" внесла жест "ОК" в базу данных "символов ненависти" из-за того, что сложенные в колечко большой и указательный палец стали часто использовать ультраправые, сообщается на сайте организации.
Москва 24 06:56
Политика
Кремль высказался о публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского
25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским.
Известия 06:18
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Происшествия
В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
РИА Новости 09:01
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Происшествия
ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета.
Известия 09:21
Здоровье
9 случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области с начала года
Случаи заболевания бешенством человека в Тульской области не регистрировались уже много лет.
Тульские СМИ 08:06
Технологии
Производители чая заявили о планах отказа от пластиковых пакетиков
Производители чая Lipton, Grienfield и Tess рассказали РБК о планах полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков.
РБК 09:32
Политика
Зеленский обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Украины в альянсе.
ФАН вчера в 18:09
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru 09:06
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили сил
Американская компания Bollinger Motors помалкивала целый год, а вчера презентовала предсерийные «бета-прототипы» своих полноприводных электромобилей: внедорожника B1 и пикапа B2, которые должны выйти на рынок в 2020-м.
Драйв 04:13
Происшествия
Глава тюменской полиции ушел в отставку
Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку.
РБК Тюмень 08:36
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Политика
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Политика
Путин обсудил с Совбезом Сирию и ДРСМД
В рамках встречи глава государства поднял вопросы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
News.ru 08:47
Киберспорт
Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam
1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru вчера в 03:49