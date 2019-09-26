Футбол

MetaratingsMetaratingsНападающий «Ниццы» подозревается в краже часов одноклубника

Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольбергу, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.
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На прошлой неделе у игрока «Ниццы» украли часы за 70 тысяч евро. Оказалось, это сделал его одноклубник

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