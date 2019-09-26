Футбол
MetaratingsНападающий «Ниццы» подозревается в краже часов одноклубника
Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольбергу, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Экономика
С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС 07:24
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru 09:06
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Общество
Роспотребнадзор выступил против курилок в аэропортах
Роспотребнадзор выступает против возвращения курительных комнат в аэропортах: вентиляция и фильтры не смогут снизить концентрацию вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:52
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Политика
Совет вещания Deutsche Welle отверг обвинения комиссии Госдумы
Германская Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") отвергает обвинения в адрес медиакомпании со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
ТАСС 10:31
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Политика
Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
Рамблер вчера в 09:27
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Театры
В Калуге во время спектакля умер актер
Вчера, 26 сентября, ушёл из жизни актёр калужского ТЮЗа Андрей Семёнов. В декабре ему могло исполниться 57 лет.
Калужские новости 07:42
Автоспорт
Ферстаппен выиграл вторую практику в Сочи, Квят — 12-й
В Сочи завершилась вторая свободная практика этапа Гран-при России Формулы-1. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатое время.
Нева Спорт 09:55
Армия и оружие
США направляют ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию
Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 16:09
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).
MobiDevices 10:34
Политика
В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск
Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.
Парламентская газета 09:54
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Здоровье
Эксперты ОНФ обсудили меры борьбы с нехваткой врачей в регионах
Решение проблемы нехватки врачей в регионах обсуждали участники Общероссийского народного фронта на встрече в Москве.
Авторадио 08:50
Спорт
МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады
Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
Говорит Москва 09:51
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Наука
Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг
ТАСС вчера в 12:31