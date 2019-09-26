Футбол
Life.ruНападающий «Ниццы» украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро
Нападающий французского футбольного клуба "Ницца" Ламин Диаби украл у своего коллеги Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, сообщает AFP. Часы исчезли из раздевалки клуба 16 сентября. Полиция подозревала двух игроков "Ниццы", одним из которых был Диаби.
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Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика
Посольство: экспертизы Лондона не подтверждают причастность Москвы к отравлению Скрипалей
Посольство России в Великобритании в ответ на озвученные Скотленд-Ярдом новые результаты экспертиз заявило, что у Лондона нет никаких доказательств причастности Москвы или граждан РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея и Юлии Скрипаль.
ТАСС 11:53
Происшествия
СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе в общежитии в Москве
В общежитии на территории района Чертаново произошла стрельба, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 16:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек вчера в 11:37
Происшествия
Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Самары из-за ребенка, которому стало плохо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Футбол
Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Происшествия
В Челнах горит здание ресторана «Арарат»
В Набережных Челнах горит здание неработающего ресторана «Арарат», которое расположено в 11-м комплексе Нового города возле остановки «Университетская».
БИЗНЕС Online 11:27
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Армия и оружие
Лавров рассказал о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 16:02
Происшествия
Появилось видео с упавшим после землетрясения в Стамбуле минаретом
Ранее в Силиври — районе провинции Стамбул — произошло землетрясение магнитудой 4,6, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
РБК 11:45
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Космос
Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками
Водяные пары в атмосфере планеты K2 18b были обнаружены как космическими телескопами, так и в результате моделирования, и это, возможно, первая обращающаяся вокруг далекой звезды планета с жидкой водой, необходимой для жизни в нашем представлении.
Эхо Москвы 23 сентября в 01:53
Происшествия
Два самолета едва не столкнулись в небе над Москвой
Лайнеры авиакомпаний Swiss и NordStar, летевшие навстречу друг другу, едва не столкнулись в Московской воздушной зоне.
Утро.ru 09:01
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
RT на русском 15:02
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Авто
Audi представила два «заряженных» кроссовера: RS Q3 и RS Q3 Sportback
«Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.
SpeedMe вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла дату родов
Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
Телепрограмма вчера в 05:51
Политика
США ввели санкции против трех россиян
Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении трех граждан России.
Газета.Ru 11:04
Религия
Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга
В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
МР7.ру 11:05
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов
Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди.
Пятый канал вчера в 15:17
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32