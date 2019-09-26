Футбол

Life.ruLife.ruНападающий «Ниццы» украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

Нападающий французского футбольного клуба "Ницца" Ламин Диаби украл у своего коллеги Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, сообщает AFP. Часы исчезли из раздевалки клуба 16 сентября. Полиция подозревала двух игроков "Ниццы", одним из которых был Диаби.
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Форвард «Ниццы» признался в краже часов за 70 тысяч евро у одноклубника

Sportbox.RU14:29

Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро

Sports.ru14:21

Нападающего «Ниццы» заподозрили в краже часов одноклубника за €70 тысяч

Газета.Ru07:45

Футболист «Ниццы» Диаби признался в краже часов за €70 тысяч у одноклубника

РИА Новости13:44

Источник: форвард «Ниццы» признался в краже часов одноклубника за € 70 тыс

Чемпионат13:15

Игрока «Ниццы» подозревают в краже часов у партнера по команде

Спорт-Экспресс09:50

Игрок «Ниццы» признался в краже дорогих часов у Дольберга

Sport24.ru13:45
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