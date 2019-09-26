Нападающий французского футбольного клуба "Ницца" Ламин Диаби украл у своего коллеги Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, сообщает AFP. Часы исчезли из раздевалки клуба 16 сентября. Полиция подозревала двух игроков "Ниццы", одним из которых был Диаби.

Нападающий «Ниццы» украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

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