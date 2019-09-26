Футбол
ProstoProSportНападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
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Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро
Sports.ruвчера в 14:21
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их двусторонних переговоров пообещал Киеву помочь вернуть контроль над Крымским полуостровом.
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В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
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Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов
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В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
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Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
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Nissan представил обновленный пикап Nissan Titan
Компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
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Экономика
Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok
Министр экономического развития Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами (у РБК есть фото с мероприятия, представитель Baring подтвердил участие Орешкина).
РБК вчера в 09:01
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Новые параметры, разработанные Минкомсвязью, гораздо менее обязывающие, а при расчете численности обслуживаемых граждан фактически приравнивают к числу отделений число окон в них.
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Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 7T
ITZine.ru вчера в 11:35
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Турция может купить у США ЗРК Patriot вместе с российскими С-400
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что покупка американских комплексов будет возможна при выполнении Вашингтоном ряда условий Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предложила Соединенным Штатам купить их зенитно-ракетные комплексы Patriot вместе с российскими ЗРК С-400, пишет газета Milliyet.
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Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
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В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
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Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
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Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
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Армия и оружие
Перешедшего на сторону нацистов полковника отказались реабилитировать
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В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
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ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
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РБК 07:56
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Мамаев следил за женой из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.
Pravda.Ru 05:22