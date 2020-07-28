Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды. По информации издания, болезнь протекает бессимптомно.

Политика МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ «В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев. 542

Игры Пользователи платной подписки PS Plus из России устроили «бунт» Ролик, в котором анонсируется новая подборка бесплатных игр для подписчиков PS Plus, уже собрал 15 тысяч дизлайков на канале в YouTube. 31

Общество Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса. 20

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 115

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1K

Политика В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение. 11

Общество Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.

Общество Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года. 15

Здоровье В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ». 110

Единоборства Глава UFC назвал дату проведения боя Хабиба и Гэтжи Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.

Происшествия В Воронеже суд продлил арест ректора опорного вуза Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до конца августа ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении суда.

Футбол Семак оценил трансфер Ловрена в «Зенит» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансфере защитника Деяна Ловрена из "Ливепуля".

Наука Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science. 14