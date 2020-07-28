Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды. По информации издания, болезнь протекает бессимптомно.
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Форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом

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