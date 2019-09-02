РПЛ
Sportbox.RUНападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе. В пяти матчах минувшего месяца 24-летний футболист из Узбекистана забил пять голов.
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Названы претенденты на звание лучшего футболиста августа в России, игроков «Зенита» в списке нет
Петербургский дневниквчера в 05:48
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"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
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RT на русском 04:45
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
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Ми-171А3 является глубокой модернизацией многоцелевого вертолета Ми-171А2 и предназначен для работ на шельфе.
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В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
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