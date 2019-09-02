Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе. В пяти матчах минувшего месяца 24-летний футболист из Узбекистана забил пять голов.

Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе

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