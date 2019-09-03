РПЛ
Матч ТВНападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе. В пяти матчах минувшего месяца 24-летний футболист из Узбекистана забил пять голов.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Армия и оружие
Восемь лет колонии получил боевик из Дагестана, воевавший в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в суде в Ростове-на-Дону также был вынесен приговор в отношении уроженца Дагестана, присягнувшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Саида М. Он получил 11 лет колонии строгого режима.
REGNUM 10:32
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Политика
Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей 00:16
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Life.ru вчера в 08:28
Политика
В Совфеде оценили слова Джонсона о Второй мировой войне
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском 08:25
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
Армия и оружие
Обнародованы подробности модернизации танков Т-54 армии Вьетнама
Благодаря внедрению новой СУО (система управления огнём) танк оборудован цифровым компьютером, который позволяет нацеливаться и вести огонь по вражеской технике во время движения.
Военное обозрение 04:27
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Футбол
«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России
В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи».
ODDS.ru 10:51
Технологии
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
RT на русском 10:23