РПЛ

Матч ТВМатч ТВНападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе. В пяти матчах минувшего месяца 24-летний футболист из Узбекистана забил пять голов.
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Форвард «Ростова» признан лучшим игроком РПЛ в августе

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Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом РПЛ в августе

РИА Новости04:24

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Sportbox.RU04:13

Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе

Матч ТВ04:13

Футболист «Ростова» Шомуродов признан лучшим игроком августа в РПЛ

RT на русском04:36
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
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