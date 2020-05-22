Коронавирус

Вести.RuВести.RuНападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Российский нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сдал положительный тест на наличие коронавируса COVID-19. Об этом сообщил официальный сайт екатеринбургской команды.
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Ещё у одного футболиста РПЛ обнаружена коронавирусная инфекция

Sport.ru04:14

Погребняк заразился коронавирусом. Остальные тесты в «Урале» отрицательные

Sports.ru04:12

У футболиста «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус

Екатеринбург Онлайн03:46

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Матч ТВ04:07

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru03:52

Нападающий «Урала» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Областная газета03:49

У Павла Погребняка обнаружен коронавирус

Чемпионат04:09
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Здоровье

Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности в России из-за коронавируса серьезно вырастет в мае, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу.
РИА Новости 08:23
8
Политика

Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу (ДОН), передает Agence France-Presse.
Газета.Ru вчера в 13:40
1K
Общество

Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области

В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:24
15
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Газета.Ru вчера в 08:48
1,4K
Общество

СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Армия и оружие

В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике

Страны Североатлантического альянса за пять лет вдвое усилили военную активность в северных широтах.
RT на русском 07:09
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
Российская газета 06:40
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
2,5K
Происшествия

Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
1
Общество

Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав

Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
240
Армия и оружие

Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали

Военные оперативно перебросят в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест.
BFM.ru вчера в 13:19
17
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Lenta.ru 08:20
Армия и оружие

Американская летающая артиллерийская батарея получит еще и лазер

Основным ограничивающим моментом для установки лазера на технику является ее энерговооруженность, а точнее, мощность бортовых генераторов.
Популярная механика вчера в 14:07
1
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
604
Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Газета.Ru 07:50
3
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
4
Здоровье

Прокуратура проверит факт снижения зарплаты медикам из Новомосковска

Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту видеообращения медиков.
Тульская служба новостей 06:30
19
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
21
Наука

Ядро Земли может оказаться гигантским резервуаром с водой

Земное ядро может быть огромным резервуаром, в котором сконцентрирована большая часть существующей на нашей планете воды.
Planet Today 19 мая в 08:28
2
Политика

Украина обратилась в морской трибунал с претензиями в отношении России

МИД Украины передал в Международный трибунал по морскому праву меморандум с претензиями против России в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК 08:02
193
Общество

Госдума установила особенности возврата денег за туры

Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM вчера в 06:31
2
Происшествия

В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома

Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Общество

В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам

В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам.
Реальное время вчера в 10:47
154
Здоровье

Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
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Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone

Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru вчера в 05:58
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Армия и оружие

Генштаб Украины объявил о призыве резервистов

Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса вчера в 06:53
Общество

Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.
ТАСС 07:51
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