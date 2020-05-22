Российский нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сдал положительный тест на наличие коронавируса COVID-19. Об этом сообщил официальный сайт екатеринбургской команды.

Общество Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.

Политика США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.

Религия РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".

Происшествия В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. 157

Политика Зюганову запретили въезд на Украину Служба безопасности Украины в течение последнего месяца запретила въезд на территорию страны 41 иностранцу, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и российскому продюсеру Максиму Фадееву, сообщает пресс-центр СБУ.

Общество Уникальная плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке Москва, 22 мая 2020, 15:38 — REGNUM В России введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция.

Здоровье Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир». 12

Политика Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус "Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства. 11

Экономика ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции Совет директоров Банка России не видит необходимости переходить в обозримом будущем к отрицательной реальной ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

Общество Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы «К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева. 86

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 694

Политика Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН. 193

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Политика Путин удивился рекордной смертности в горах за рубежом На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации глава государства отметил высокую смертность за рубежом в определенных странах.

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