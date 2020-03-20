Коронавирус

Sport.ruSport.ruНападающий «Вест Бромвича» Остин заразился коронавирусом

30-летний форвард "Вест Бромвича" Чарльз Остин подцепил коронавирус, информирует The Sun. Игрок предполагает, что заразился коронавирусом на фестивале гонок в Челтнеме на минувшей неделе.
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Нападающий «Вест Бромвича» рассказал, как переболел коронавирусом

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Форвард «Вест Бромвича» сдал положительный тест на коронавирус

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Форвард «Вест Бромвича» Остин заразился коронавирусом. Его температура поднималась до 39,7

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«Я почувствовал, будто кто-то вылил на меня ведро воды». Игрок «Вест Бромвича» болен коронавирусом

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Нападающий «Вест Бромвича» Остин заразился коронавирусом

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Английский футболист сдал положительные анализы на коронавирус

Газета.Ru14:55

Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус

ProstoProSport15:10
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Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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Geely назвала рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Компания Geely назвала российские цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray.
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Вскрытие не покажет: в России больные коронавирусом умирают без диагноза

Уже многие обратили внимание на подозрительную статистику: в РФ зарегистрировано меньше 300 случаев заражения коронавирусом.
News.ru 17:00
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Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
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На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
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В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
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США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 15:04
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
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«Победители известны заранее»: Сергей Соседов высказался о шоу «Голос»

Соседов утверждает, что «Голос» — это не соревнование вокалистов, а мыльная опера, где каждый играет отведенную ему роль.
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Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
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Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 08:51
Культура

Google создал дудл в честь 125-го дня рождения Леонида Утёсова

Праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения советского эстрадного певца, актёра и народного артиста СССР Леонида Утёсова появился на стартовой странице Google.
Аргументы и Факты 17:04
Общество

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
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Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

News.ru вчера в 10:44
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«Подавляющее большинство» игр для PlayStation 4 будут работать на PlayStation 5

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Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
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Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
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Экономика

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК 17:06
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ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

Глава республики выразил мнение, что ситуация с распространением инфекции на Украине усугубится из-за массового возвращения украинских граждан из неблагополучных по коронавирусу стран, в том числе Италии и Польши.
RuNews24.ru вчера в 00:55
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса

Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Evo-rus.com 11:30
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Экономика

ЦБ объявил новые меры поддержки населения, бизнеса и банков

В условиях развития коронавируса и резкого снижения цен на нефть ЦБ утвердил комплексные меры поддержки граждан, экономики и финансового сектора, сообщил регулятор.
Ведомости 08:01
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
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Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
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